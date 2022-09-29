Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı
[Fotograf: AFP]
Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi.
Kalaşnikof’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, hafif silah üretimini yoğun ihracat talebi nedeniyle artırdı.
Şirketin, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, eylül ayı itibarıyla hafif silah satışında geçen yılın toplam satış rakamlarının aşıldığına vurgu yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi.
Etiketler: Rusya
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