Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan 500 kilo kokain çıktı
İsviçre polisi, bir kahve fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdiğini açıkladı.
İsveç'teki Romont'taki fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdekleri çuvallarında beyaz toz bulduktan sonra yetkilileri uyardı.
Polis daha sonra söz konusu uyuşturucudan daha fazlasını beş nakliye konteynerinde buldu.
İlk soruşturma sonuçlarına göre, sevkiyatın Brezilya'dan geldiği öne sürüldü.
Ünlü kahve firmasından yapılan açıklamada, tesisteki kahve kapsüllerinin üretiminin ilaçla kontamine olmadığı belirtildi.
Kahve şirketi, "Tüketicilere tüm ürünlerimizin tüketilmesinin güvenli olduğuna dair güvence vermek istiyoruz" dedi.
Ele geçirilen kokain yüzde 80 saftı ve tahmini piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro.
Polis, kokainin muhtemelen Avrupa pazarına gönderildiğini söyledi.
Etiketler: Uyuşturucu
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