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Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdavs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Ahmadşah Mina ve Kampani bölgelerinde peş peşe düzenlenen 2 ayrı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: bombalı saldırı Afganistan saldırı kabil saldırıSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:42
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