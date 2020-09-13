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Kabil'de bombalı saldırı: 2 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, bu sabah Kabil'in Pagman ilçesinde de bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan bomba kabil saldırıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 12:54
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