Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan seyahat kısıtlaması kararı
Japonya, koronavirüs vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak.
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japonya, COVID-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.
Bu kapsamda son 2 haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.
21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.
Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz