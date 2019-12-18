Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini göndermeyi düşünen Japonya’da, sürece dair taslak bakanlar kurulu kararı iktidardaki koalisyon partilerinin oylarıyla onaylandı.

Bölgeye bir savaş gemisi ve devriye uçağı gönderilmesini öngören tasarıya göre, hükümet görevin süresini uzatmak isterse, anayasada en üst devlet kurumu olarak tanımlanan Ulusal Meclis'e rapor verecek.

Ziyaretten sonra kesinleşecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmede İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye söz konusu misyonun hedefi hakkında bilgi vermesi beklenirken, görüşme sonrasında ise taslağın resmileşmesi bekleniyor.

Japonya’dan 'bağımsız güç'

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Japonya daha sonra, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA