Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Hindistan'a acil yardım desteği
[Fotoğraf: AA]
Japonya, koronavirüs salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, Covid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.
Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan Japonya
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