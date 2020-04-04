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Japonya'da vaka sayısı 4 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da, koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209'a çıktı.
Japonya Sağlık Bakanlığından COVID-19 salgınında meydana gelen vaka ve ölü sayılarının son durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.
Ülke genelinde son 24 saate 367 vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 209'a ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi. Başkent Tokyo'da ise 5 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 118'e ulaştı.
Yetkililer, ülke genelinde acil ihtiyaç dışında evden çıkılmaması çağrısı yapıyor.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs salgını JaponyaSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 18:48
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