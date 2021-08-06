Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Japonya'da trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir trende bıçaklı saldırı düzenlendi, 10 kişi yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişi trenin istasyona yanaştığı sırada çevredekilere bıçakla saldırmaya başladı.
İstasyondaki görgü tanıkları, yolcuların panik içinde ve bazılarının yaralı olarak trenden indiğini söyledi.
Bıçaklı saldırıda yaralanan 10 yolcudan birinin durumu ağır.
Yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırılırken, bölgeden kaçan saldırgan bir mağazaya girdi.
Saldırgan yakalandı
Saldırganın üzerindeki kanı gören mağaza çalışanı durumu polise haber verdi.
Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.
Etiketler: Japonya
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