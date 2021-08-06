Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişi trenin istasyona yanaştığı sırada çevredekilere bıçakla saldırmaya başladı.

İstasyondaki görgü tanıkları, yolcuların panik içinde ve bazılarının yaralı olarak trenden indiğini söyledi.

Bıçaklı saldırıda yaralanan 10 yolcudan birinin durumu ağır.

Yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırılırken, bölgeden kaçan saldırgan bir mağazaya girdi.

Saldırgan yakalandı

Saldırganın üzerindeki kanı gören mağaza çalışanı durumu polise haber verdi.

Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.