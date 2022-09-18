Japonya'da dün Nanmadol Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar, başkent Tokyo'da hayatı olumsuz etkiledi. Tozai Tren Hattı üzerinde bulunan Lidabashi İstasyonu ile Kudanshita İstasyonu arasındaki demiryolunda su baskını yaşandı.



Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, Tokyo İstasyonu'nda Keiyo hattı girişindeki katlar arasında su sızıntısı meydana geldi. Yurokucho ve Ueno tren istasyonlarında da katlar arasında su sızıntısı yaşandı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, istasyondaki birçok kişinin sulardan korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu hayatı olumsuz etkilemiş, Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle 1 milyon 940 bin hanede yaşayan 4 milyon 30 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

Tren ve uçak seferleri de askıya alınmıştı.