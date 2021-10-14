Başbakan Kişida Fumio, olağan milletvekili genel seçimleri çerçevesinde Şuugiin'i feshetme kararı aldı.

Kyodo ajansına göre, kampanya dönemi 19 Ekim'de başlatılacak seçimler, ülke genelinde 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şuugiin milletvekillerinin 4 yıllık resmi görev süreleri 21 Ekim'de doluyordu. Bu kararla parlamento bir hafta erken feshedilmiş oldu.

En kısa kampanya süreci

Kişida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito hakimiyetindeki Şuugiin'de 4 Ekim'de başbakan seçilmiş ve kabinesini kurmuştu.

Kamu yayıncısı NHK bu süreyi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir başbakanın göreve gelmesi ve Şuugiin'in feshedilmesi arasındaki en kısa süre olduğunu bildirdi.

Öte yandan savaş sonrası Japonya'da ilk kez bir seçimin, Şuugiin milletvekillerinin görev sürelerinin aşılması sonrası düzenleneceği kaydedildi.

En son seçimler

Bu arada, Meclisin feshi ve 31 Ekim'deki olağan genel seçimler arasındaki sürenin kısalığı sebebiyle kampanya döneminin sert geçeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Şuugiin'de bulunan 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

En son Ekim 2017'deki seçimlerde LDP ve partneri Komeito koltukların 310'unu kazanmıştı.