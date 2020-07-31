Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutluyor
Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camii'ni doldurdu.
Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camii'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.
Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.
Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.
Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.
Etiketler: Japonya kurban bayramı tokyo camiiSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 04:43
Sıradaki Haber
Avustralya’da Kurban Bayramı namazı kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz