Haber Giriş: Kaynak: İHA
Japonya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Japonya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise bin 850'ye ulaştı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüs Japonya’da 3 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden oldu.
Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, koronavirüsü Japonya genelindeki eyaletlerden de 42 kişinin ölümüne neden oldu.
Etiketler: Japonya koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:40
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