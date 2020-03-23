Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüs Japonya’da 3 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden oldu.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, koronavirüsü Japonya genelindeki eyaletlerden de 42 kişinin ölümüne neden oldu.