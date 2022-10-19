Başbakan Kişida Fumio kabinesinin, resmen kabul edildiği 2013'ten beri revize edilmeyen Ulusal Güvenlik Stratejisini (NSS) güncellemeyi hedeflediği biliniyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito'nun temsilcileri, NSS'nin güncellenmesi kapsamlı istişare toplantılarının ilkinde buluştu.

Güvenlik başlıklarına yönelik istişarelerin derinleştirilmesinde fikir birliğine varan parti temsilcileri bölgesel tehditlere karşı ulusal savunma harcamalarının artırılmasını ele aldı.

Toplantı serilerinde, iki partinin, Japonya'nın, düşman askeri üslerine saldırı kapasitesine erişmesi dahil bazı başlıklarda konsensüs oluşturabilme ihtimali aranacak.

Ulusal siyaset arenasında LDP, muhafazakar, Komeito ise pasifist olarak tanınıyor.

Hedef NATO ile orantı

Japonya, 1947'de kabul edilen anayasa çatısı altında savunma eğilimli güvenlik politikaları uyguluyor.

Yıllık savunma harcamalarına, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1'ini ayrılıyor.

LDP ise gelecek 5 yıla yönelik NATO ülkeleriyle doğru orantılı olarak, savunma harcamalarının, GSYH'nin yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor.

Komeito ise önce finansal kaynak bulunması gerektiğini savunuyor.

"Karşı saldırı kapasitesi"

Nisanda LDP, "karşı saldırı kapasiteleri" olarak tanımlanan, düşman üslerinin vurulabilmesini sağlayacak askeri gücün ülkeye kazandırılmasını hükümete teklif etmişti.

Komeito'nun bazı milletvekilleri ise bu yaklaşıma karşı temkinli hareket ediyor.

Öngörülen kapasiteyle, düşman füzelerinin, yabancı askeri üslerden fırlatılmadan önce vurulması ya da etkisiz hale getirilmesini kapsayan teknolojinin Japonya'ya kazandırılması amaçlanıyor.