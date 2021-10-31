Japonya'da genel seçim heyecanı
Japonya'da genel seçim yapılıyor. Halk, 49'uncu dönem Temsilciler Meclisi'ni belirlemek için sandık başında.
Seçmenler, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için seçim merkezlerinin yolunu tuttu.
Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00’ye kadar devam edecek.
Japonya'nın 47 eyaletinde yaklaşık 46 bin sandıkta oy kullanılıyor.
Meclis'teki 465 koltuktan 289'u, tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.
1051 adayın yarışacağı seçimlerde 233 sandalyeyi kazanan parti mecliste çoğunluğu elde edecek.
Oy sayımı sandıkların kapandığı 20.00'den sonra başlayacak ve 1 Kasım sabahına dek sürecek. İlk sonuçların günün ilk saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Şimdiye kadar kadın başbakan seçilmeyen ülkede, 2021 seçimleri için toplam aday sayısının yüzde 17'sine denk gelen 186 kadın aday yarışıyor.