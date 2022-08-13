Yaklaşık 3 haftadır rekor sıcaklık değerleri ile mücadele eden Japonya'yı bu kez Meari Tayfunu vurdu.

191 uçuş iptal edildiği ülkede riski bölgelerde yaşayan sakinler, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

Akşam saatlerinde Shizuoka eyaletinde karaya çıkan tayfun, birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgara neden oldu.

Hokuriku, Kanto ve Tohoku bölgelerindeki bazı kesimlerde su baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Tokyo ile Atami arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama, ve Kanagawa eyaletlerinden geçen tren hatlarındaki seferlerde de gecikmeler yaşandı.