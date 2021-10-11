Doğu Japonya Demiryollarına (JR East) ait Tokyo yakınlarındaki Saitama'ya bağlı Warabi'de ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Yangın sonrası yerel itfaiye olay yerine sevk edildi. Yerel emniyet güçlerine göre 3,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Ana trafoda transformatörlerin bulunduğu odanın hasar gördüğü yangının sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 236 bin yolcu etkilendi

Kyodo ajansına göre, yangın sebepli yaşanan enerji kesintisi Tokyo metropolündeki tren hatlarının geçici olarak durmasına sebep oldu.

Kesinti sonrası JR East, Keihin-Tohoku ve Joban hatlarını kapsayan hatların durdurulmasından yaklaşık 236 bin yolcu etkilendi.