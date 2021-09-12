Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chanthu Tayfunu’nun Japonya'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Saatteki hızı 108 kilometreyi bulan tayfunun, ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı Sakişima ve Yaeyama bölgelerine yaklaştığı kaydedildi.

Sağlam binalara sığının çağrısı

JMA, halka yaşadıkları bölgede bulunan daha sağlam binalara sığınmaları ve pencerelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Tahminlere göre, tayfunun yarına kadar Okinawa'nın bazı bölgelerine şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.

Okinawa sonrası tayfunun gücünü artırıp kuzeye yöneleceği ve Doğu Çin Denizi'ni aşarak Japonya'nın Kyuşu bölgesini etkisi altına alacağı bildirildi.