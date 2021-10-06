Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem meydana geldi.
5,5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi. JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.
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