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Dünya
AA 13.08.2024 15:20

Japonya yangınları ve bina çökmelerini tespit edebilmek için yapay zekadan yararlanıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, büyük depremler sırasında müdahaleyi hızlandırmak ve afet esnasında meydana gelebilecek yangınlarla bina çökmelerini hızlıca tespit etmek amacıyla yapay zeka sisteminden yararlanılan kameralar kullanılmaya başlandı.

Japonya yangınları ve bina çökmelerini tespit edebilmek için yapay zekadan yararlanıyor

Kyodo News'in haberine göre, Tokyo Metropol Valiliğinden yetkililer, yüksek çözünürlüklü kameraların, Valilik binası, Tokyo Körfezi yakınlarındaki bir köprü ve şehrin batısında belirlenen noktalara yerleştirildiğini bildirdi.

Yapay zeka destekli sistemin, duman veya yapılarda meydana gelen hasarı belirlemek için kamera görüntülerini incelediğini belirten yetkililer, kameralarla kuvvetli depremlerde müdahaleyi hızlandırmayı ve afet esnasında meydana gelebilecek yangınlarla bina çökmelerini hızlıca tespit edebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yetkililer, sistemin, afete daha hızlı müdahale edebilmeleri için polis ve itfaiye gibi ilgili kurumlara anlık bilgi sağlama kapasitesine de sahip olduğunu vurguladı.

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