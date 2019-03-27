"Japan Today" gazetesinin haberine göre, Parlamentonun üst kanadı, yaklaşan tüketim vergisi zammının ardından ekonomiyi canlandırmak adına teşvik tedbirlerinin yanı sıra artan sosyal güvenlik ve savunma harcamalarını finanse etmek için 101,46 trilyon yenlik (920 milyar dolar) bütçeyi onaylayarak yasalaştırdı.

Hükümet, mali yılda herhangi bir ek harcamayı karşılamak için genelde daha sonraları rutin olarak ek bütçeler hazırlarken, genel hesap bütçesinin ilk kez başlangıçta 100 trilyon yenin üstüne çıktığı ifade edildi.

1 Nisan’da başlayan mali yıl bütçesinin en önemli kısmını 2,03 trilyon yenlik teşvik paketi oluşturdu.

Haberde, Başbakan Şinzo Abe'nin, bu teşvik paketinin, tüketim vergisinin ekim ayında yüzde 8’ten yüzde 10’a çıkarılmasının ardından, iç talebe dayanak olacağını umduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Savunma harcamaları, kısmen Aegis Ashore füze savunma sistemi ve F-35A uçaklarının alımı nedeniyle bir önceki yıla göre artarak 5,26 trilyon yenlik rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıllarda olduğu gibi, bütçenin en büyük kısmı olan 34,06 trilyon yenlik rekor tutarındaki kısım, hızla yaşlanan bir nüfusun içinde artan sağlık bakımı ve emekli aylıkları da dahil olmak üzere sosyal güvenlik harcamaları için ayrıldı.

Başbakan Şinzo Abe hükümetinin, 2019 mali yılı içinde 62,5 trilyon yen vergi geliri beklediği aktarıldı.

Bütçe, Japonya parlamentosunun (Diet) alt kanadından 1 Mart'ta geçmişti.

Kaynak: AA