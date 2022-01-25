Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya ile ABD donanmalarından ortak tatbikat
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Japonya ile ABD donanmaları güneybatıdaki Okinawa eyaleti açıklarında ortak tatbikat düzenledi.
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ada eyaleti Okinawa'nın güneyinde, ABD donanması ile ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı.
MSDF'ye ait Hyuga destroyerinin katıldığı tatbikata ABD'ye ait USS Carl Vinson ile Abraham Lincoln uçak gemileri dahil 10 donanma unsuru yer aldı.
"Japonya-ABD ittifakının gücü"
Kamu yayıncısı NHK, bölgede artan Çin askeri varlığı ve faaliyetlerine dikkati çekerek, tatbikatın Japonya-ABD ittifakı gücünü sergilemeyi hedeflediğine işaret etti.
Japonya Savunma Bakanlığı Aralık 2021'de, söz konusu sularda seyreden Çin'e ait bir uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş kalkış talimi yaptığını duyurmuştu.
Etiketler: Japonya ABD Tatbikat Haberleri
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