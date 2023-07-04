Japonya, Fukuşima'daki atık suyun tahliyesi sürecini uluslararası kamuoyuna açıklayacak

2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören Fukuşima'da Dai-içi santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliyesi planı, ülke kamuoyunda gündem oluşturuyor.

Japonya hükümeti, komşu ülkelerin ve yerel balıkçıların, tahliye edilecek atık suyun gıda güvenliği, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabileceğine dair endişelerini hafifletmeyi hedefliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve heyeti, Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüştü ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, burada yaptığı açıklamada, "Japonya, işlenmiş suyun güvenli şekilde tahliyesini, bilimsel kanıtlara dayalı olarak ve şeffaflıkla uluslararası topluma ayrıntılı biçimde açıklamayı sürdürecek." dedi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de "santralde biriken atık su seviyesinin kritik aşamaya ulaştığına" dikkati çekerek, okyanusa tahliye planına yönelik UAEA'nın son kapsamlı değerlendirmesini hükümete sunacağını dile getirdi.

Grossi'nin, Pasifik ülkeleri gezisi kapsamında UAEA'nın görüşlerini, tahliyenin çevresel etkilerine yönelik endişeler taşıyan Güney Kore ve Yeni Zelanda'ya da aktaracağı belirtiliyor.

Tahliyenin bu yaz başlaması planlanıyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tepkiler

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı planını Nisan 2021'de duyurmuştu.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, kararı, ABD'nin "anlayışla karşıladığını", UAEA'nın ise desteklediğini ve planının şeffaflığının artırılmasına yönelik işbirliği yapacağını açıklamıştı.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.