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Dünya
AA 15.04.2023 07:13

Japonya Başbakanı'nın ziyaretinde patlama sesi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida konuşma yaparken patlama sesi duyuldu. Kişida bölgeden tahliye edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Japonya Başbakanı'nın ziyaretinde patlama sesi
[Fotograf: AP]

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

Japonya Başbakanı'nın ziyaretinde patlama sesi

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

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