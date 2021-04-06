Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Başbakanı Suga koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
[Fotoğraf: AA]
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'ye, Tokyo'nun Şincuku bölgesindeki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinde koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.
Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Japonya
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