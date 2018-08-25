Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

40,4 milyon dolarlık bütçe

Ülke basınındaki haberlere göre Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA