ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobundan beklenen Haber sonunda geldi.

James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakaladı.

Uzaya fırlatılan en güçlü Teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı.

Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.

Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.