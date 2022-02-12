Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: Space
James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi
[Fotoğraf: AP]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen ve evrenin sırlarını çözeceği iddia edilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntüleri yayınladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobundan beklenen Haber sonunda geldi.
James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakaladı.
Uzaya fırlatılan en güçlü Teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı.
Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.
Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 13:43
- 13:40
- 13:39
- 13:27
- 13:24
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz