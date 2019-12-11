Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta "Sırp Kasabı " lakaplı Miloseviç'e hayranlığını dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepkiler sürüyor.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç TRT Haber'e canlı bağlanarak, tepkisini dile getirdi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Bosna soykırımını inkar eden yazara verilen Nobel’i @trthaber’de yayınlanan Birinci Sayfa programına değerlendiriyor.https://t.co/YW6ABmubrI pic.twitter.com/k4QRD3jJLU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2019

İzzetbegoviç:

"Bu bir keskin nişancının ne kadar keskin bir şekilde hedef aldığını ödüllendirmek gibi bir şeydir. Handke'nin yanında durmak ahlaki bataklıktan onu yükseltmeye çalışmak Handke'ye yardımcı olmayacaktır ve bununla birlikte tüm bu vampirler ordusu bu konumdadır. Bu ödül bu utanç verici durumu temizleyemez."

"Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde"

İzzetbegoviç, Srebrenitsa katliamından haberdar olan Handke'nin Nobel ile ödüllendirilmesinin ironik bir durum olduğunu belirtti.

İzzetbegoviç:

"Bu Nobel Edebiyat Ödülü'nü verenler için, medeni dünya açısından utanç verici bir durum. Handke Bosna Hersek’te olanlardan haberdardı. Toplama kamplarında olanlardan, Srebrenitsa'da olanlardan haberdardı. Handke bilinçli şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi vampir aydınlar kategorisinde diye düşünüyorum."

"Handke Bosna Hersek'te olanları biliyordu, ödül iptal edilmeli"

Bakir İzzetbegoviç ödülün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İzzetbegoviç:

"Handke Bosna Hersek’te bunları biliyordu ve bu ödülü verenler de Handke'nin kim olduğunu biliyordu. Onlar her şeyde suç ortaklığı yaptı. Ya ödül iptal edilmeli ya da ödülün bir anlamı kalmayacak. Bundan böyle bu ödül soru işareti olarak kalacak."

İzzetbegoviç ödülle ilgili tepkilere dikkat çekti, Bosna Hersek'i her zaman destekleyen Türk yönetimi ve halkına teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber