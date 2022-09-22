Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzlanda'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AFP]
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İzlanda Polis Özel Kuvvetlerinin katıldığı operasyonda, Reykjavik'te otuzlu yaşlarında 4 İzlanda vatandaşı gözaltına alındı.
Silah üretmeye teşebbüs etmek, 3 boyutlu yazıcı kullanmak ve satmaya niyetlenmekle suçlanan şüphelilerin, halka veya parlamento ve polis de dahil olmak üzere devlet kurumlarına yönelik bir terör saldırısı planladıkları tahmin ediliyor.
Zanlılardan ikisi halen gözaltında tutulurken, diğer ikisi serbest bırakıldı.
Şüphelilerin radikal örgütlerle bağlantılarının olabileceğini değerlendiren İzlanda polisinin, Europol'ün yanı sıra diğer ülkelerdeki polis yetkilileriyle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: İzlanda Terör Saldırısı
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