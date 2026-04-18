Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2026 20:22

İzlanda Dışişleri Bakanı: Ankara'daki NATO Zirvesi 'emin ellerde' olacak

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "zorlu ve önemli" olduğunu ancak Türkiye'nin ev sahipliğinde "emin ellerde" olduğunu belirtti.

İzlanda Dışişleri Bakanı: Ankara'daki NATO Zirvesi 'emin ellerde' olacak
[Fotograf: AA]

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki rolünün "son derece önemli" olduğunu vurgulayan Gunnarsdottir, "Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gunnarsdottir, Türkiye'ye çok saygı duyduklarını belirterek, iki ülke arasında doğması beklenen yeni iş birliği ve ticaret fırsatlarına işaret etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'diplomasiyi ön plana koyması' büyük önem arz ediyor"

Ankara'nın temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, "Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomasiyi ön plana koymasının" büyük önem arz ettiğinin altını çizen Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve iş birliğiyle çözülmesinin önemini vurguladı.

Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki önemine değinerek, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile "iyi iş birliğini" sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ankara Antalya Diplomasi Forumu İzlanda NATO
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'na ilerleyen gemiler U dönüşü yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
Türkiye'nin sınır ötesi gücü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ