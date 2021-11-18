Londra merkezli Middle East Eye haber sitesine konuşan eski İsrail askeri, yüzlerce kişinin konuşmaları dinlemek için çalıştığını açıkladı.

Habere göre, İsrail dinleme ekibi iki gruba ayrılıyor.

Birinci grup, siyasi olarak aktif veya İsrail'e göre güvenlik tehdidi oluşturan Filistinlileri dinliyor.

İkinci grup ise, Filistinlilerin zaaflarını bulmak için çalışan İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet birimlerinden oluşuyor.

"İthal edilen her telefonda İsrail böceği"

Eski askerin açıklamalarına göre; Gazze'ye ithal edilen her telefona bir İsrail böceği yerleştiriliyor ve Filistin'deki telefon operatörleri üzerinden tüm Filistinliler izleniyor.

Dinlemelerde, Filistinliler arasında akrabaları hakkında bilgi vermeye zorlanabilecek kişiler araştırılıyor.

10 Kasım'da da İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında kurduğu kamera sistemleriyle Filistinlileri izlediği ortaya çıkmıştı.