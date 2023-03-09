İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na gece yarısından bu yana 17 teknede 705 düzensiz göçmen ulaştı.

Adaya dün de 13 teknedeki 470 düzensiz göçmenin geldiği böylece son 24 saat içinde gelen göçmen sayısının 1175'i bulduğu belirtilen haberde, düzensiz göçmenlerin Suriye, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Gine, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambia, Çad gibi ülkelerden geldiği bilgisi verildi.

Habere göre, bir göçmen teknesi Lampedusa açıklarında battı; İtalya Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ederek 20 kişiyi kurtardı ve bir de kadın cesedi buldu.

Bakanlar Kurulu, göçmen trajedisinin yaşandığı yerde toplanıyor

Ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro açıklarında 26 Şubat'ta yaşanan ve en az 72 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası sebebiyle Başbakan Giorgia Meloni, bakanlar kurulu toplantısını öğleden sonra bu beldede gerçekleştirecek.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları bir süredir, faciadan önce kurtarma operasyonu yapılmaması ve facianın ardından gerekli ilgiyi göstermemesi sebebiyle sağ koalisyon hükümetini ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’yi eleştiriyordu.

Crotone Belediye Başkanı Vincenzo Voce de bu olayda hükümeti yanlarında göremedikleri eleştirisini getirerek, "Başbakan olarak yakınlığınızı göstermeye inanmıyorsanız en azından bir anne olarak gelin." ifadeleriyle Başbakan Meloni'ye çağrıda bulunmuştu.