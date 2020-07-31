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İtalya'nın en yaşlı öğrencisi 96 yaşında mezun oldu
İtalya'da yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'na katılan 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, Palermo Üniversitesi'nin tarih ve felsefe bölümünden mezun oldu.
1923 doğumlu Paterno, Sicilya'da dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dümyaya geldi.
Kitapları çok seviyordu ancak üniversiteye gidemedi. Bunun yerine 20 yaşında İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Demiryolu işçisi olarak çalışmaya başladı.
Ancak içindeki eğitim aşkı bitmedi ve 90'lı yıllarda ünivesiteye kaydoldu.
Sınıf arkadaşlarından 70 yaş daha büyük olmasına rağmen Paterno, sınıfındaki en yüksek başarı derecesiyle mezun oldu.
Etiketler: İtalya Giuseppe Paterno en yaşlı öğrenciSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:56
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