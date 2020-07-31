1923 doğumlu Paterno, Sicilya'da dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dümyaya geldi.

Kitapları çok seviyordu ancak üniversiteye gidemedi. Bunun yerine 20 yaşında İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Demiryolu işçisi olarak çalışmaya başladı.

Ancak içindeki eğitim aşkı bitmedi ve 90'lı yıllarda ünivesiteye kaydoldu.

Sınıf arkadaşlarından 70 yaş daha büyük olmasına rağmen Paterno, sınıfındaki en yüksek başarı derecesiyle mezun oldu.