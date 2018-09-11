İtalyan hükümetinde "Macaristan" çatlağı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin iki ortağı aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylamada zıt oy kullanacak.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, partisinin AP üyelerinin Macaristan'a yönelik AB Sözleşmesi'nin 7. maddesinin işletilmesine ilişkin rapora ret oyu vereceğini söyledi.

Salvini, "Orban'ın müdafaasına yönelik oy kullanacağız. Avrupa Parlamentosu, halkları ve seçilmiş hükümetleri yargılayamaz." açıklamasında bulundu.

Lig'in seçimlere beraber girdiği merkez sağ ittifakı içindeki müttefiklerinden eski başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (Haydi İtalya) da oylamada Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyecek.

Parti kaynakları, Berlusconi'nin Orban'a partisinin rapora ret oyu vereceğini ilettiğini bildirdi.

Hükümette "Orban anlaşmazlığı"

Lig ve Forza Italia oylamada Orban'ı destekleyecek ancak Lig'in koalisyon hükümetindeki ortağı M5S'nin AP üyeleri Macaristan'ın aleyhine oy kullanacak.

Salvini, hükümet ortağı M5S'nin farklı bir duruş sergileyerek Orban'ın aleyhine oy kullanacak olmasının bir sorun teşkil etmediğini de ifade etti.

AB Sözleşmesi'nin AB değerlerine karşı hareket eden ülkelere yaptırımları düzenleyen ve Birlik içerisinde "nükleer silah" olarak değerlendirilen 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yakacak rapor AP Genel Kurulunda yarın oylanacak.

7. maddenin uygulanması durumunda, Macaristan'ın AB kararlarında oy kullanma hakkı askıya alınacak.

Kaynak: AA