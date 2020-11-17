Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya’da Stromboli Yanardağı'nda patlama
İtalya’nın Stromboli adasında bulunan, adayla anı isme sahip yanardağda patlama meydana geldi.
Etna Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu yanardağda büyük bir kül bulutu oluştu ve adada kül yağmuru gerçekleşti.
Yanardağın hareketleri izlenmeye devam ediyor.
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