Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 7 bin 548 kişiye COVID-19 tanısı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da COVID-19 salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı ise 135 bin 724 oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 420 testte 7 bin 548 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 502 bin 396'ya ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 135 bin 724 olarak kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı 4 milyon 237 binin üzerinde
İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 59 artarak 128 bin 914'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 7 bin 81 artışla 4 milyon 237 bin 758'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 123 bin 480 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 823 bin 250 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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