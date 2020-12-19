Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 553 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.
Aktif COVID-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.
İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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