Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 956 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen 310 bin 994 testte 12 bin 956 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya ulaştı.
92 bin 338 can kaybı
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 410 bin 111'e gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 92 bin 338'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 16 bin 467 artışla 2 milyon 165 bin 817'ye çıktı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 712 bin 988'i buldu. Aşılananların 1 milyon 219 bin 34'ü ikinci dozu alanlar oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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