Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen 310 bin 994 testte 12 bin 956 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya ulaştı.

92 bin 338 can kaybı

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 410 bin 111'e gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 92 bin 338'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 467 artışla 2 milyon 165 bin 817'ye çıktı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 712 bin 988'i buldu. Aşılananların 1 milyon 219 bin 34'ü ikinci dozu alanlar oldu.