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Dünya
AA 22.09.2023 13:26

İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

İtalya'da organize suç örgütü "Ndrangheta"ya yönelik operasyonda 52 zanlı yakalandı.

İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), ülkenin güneyinde Kalabriya bölgesi merkezli suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik "Karphantos" adı verilen operasyon düzenledi.

Yaklaşık 400 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları mahkemenin kararı doğrultusunda tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi. 8 kişi de denetimli serbestlik çerçevesinde şartlı bırakıldı.

Zanlılara uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, soygun ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltildi.

Avrupa'ya gelen uyuşturucu ticaretini kontrol eden örgütlerden Ndrangheta, İtalya'nın en tehlikeli mafya oluşumlarından biri olarak biliniyor.

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