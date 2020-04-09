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İtalya'da ölü sayısı 17 bin 669'a yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 669'a vaka sayısı ise 139 bin 422'ye yükseldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı yükseliyor.
Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 139 bin 422'ye ulaştı.
dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bini geçti.
Etiketler: İtalya koronavirüsSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 12:36
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