Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı yükseliyor.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 139 bin 422'ye ulaştı.

dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bini geçti.