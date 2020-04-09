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İtalya'da koronavirüsten can kaybı 18 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü İtalya'da son 24 saatte 610 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüsten can kaybı 18 bin 279'a yükseldi.
Etiketler: İtalya koronavirüs covid-19 koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 19:37
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