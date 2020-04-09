Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü İtalya'da son 24 saatte 610 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüsten can kaybı 18 bin 279'a yükseldi.