Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüsten 37 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti. Ülkede tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 428 bin 982 oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 223 bin 86 testte 5 bin 959 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 530 bin 246'ya ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 141 bin 47’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 525’e çıktı.
İtalya'da son 24 saatte virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 37 artarak 129 bin 93'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 4 bin 298 artışla 4 milyon 260 bin 106'ya ulaştı.
Aşılamada son durum
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 97 bin 678 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 428 bin 982 oldu
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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