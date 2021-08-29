İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 223 bin 86 testte 5 bin 959 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 530 bin 246'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 141 bin 47’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 525’e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 37 artarak 129 bin 93'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 bin 298 artışla 4 milyon 260 bin 106'ya ulaştı.

Aşılamada son durum

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 97 bin 678 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 428 bin 982 oldu