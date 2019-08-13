İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini'nin geçtiğimiz hafta erken seçim isteğiyle baş gösteren hükümet krizi sürüyor.

Salvini liderliğindeki Lig Partisi'nin, Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle kriz zirveye çıkmıştı.

Güvenoyu tarihini belirlemek üzere Senato Başkanı Maria Elisabetti Casellatti başkanlığında toplanan partilerin senato grup başkanları, bir uzlaşıya varamadığı için olağanüstü toplantıya çağrısı yapıldı.

Yaz tatillerini yarıda keserek başkent Roma’ya gelen senatörler, hararetli geçen genel kurulda, Lig Partisi ve diğer sağ partilerin hükümet için güvenoyunu ileriki bir tarihe çekme yönündeki önergelerini oyladı.

Önergeler, Lig’in hükümetteki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S), ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ve diğer muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi.

"Sözü halka bırakalım"

Krizi başlatan Matteo Salvini, Senato’da yaptığı konuşmada, koalisyon ortağı M5S’nin "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim" restini gördüğünü belirterek, "Sayıyı azaltalım sonra da hemen ertesi gün seçime gidelim. Sözü halka bırakalım" dedi.

M5S’nin senato grup başkanı Stefano Patuanelli ise Lig’in hükümet aleyhine verdiği güvenoyu talebini geri çekmesini beklediklerini, parlamenter sayısını azalttıktan sonra seçime gidilebileceğini söyledi.

Ana muhalefet PD’nin önde gelen isimlerinden Senatör Matteo Renzi ise bugün, genel kuruldan önce düzenlediği basın toplantısında, Salvini’nin Senato’daki sandalye dağılımında azınlıkta olduğunu, bunun yapılacak oylama ile görüleceğini kaydetti. Renzi, Senato'daki oylamanın bir anlaşma imkanı olabileceğini siyasi güçlere göstereceğini ifade etti.

Krizde gözler 20 Ağustos’a çevrildi

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ağustos Salı günü Başbakan Conte’nin konuşmasının sonunda istifasını açıklayabileceği, açıklamazsa Lig’in hükümetten çekilebileceği ya da PD’nin M5S ile Lig’in erken seçim talebini bozacak şekilde anlaşmaya gidebileceği senaryoları dile getiriliyor.

Sarı-yeşil koalisyon krizde

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim" açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi" ifadesini kullanmıştı.

Conte, Salvini'nin seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını artırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.

Kaynak: AA