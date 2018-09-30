İtalya'da hükümet karşıtı büyük miting

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre meydanda toplanan yaklaşık 70 bin kişi, hükümetin icraatlarını protesto etti.

“Korkusuz bir İtalya için-Geleceğimiz için hep birlikte” sloganıyla yapılan etkinlikte, katılımcılar İtalya, PD ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıdı, "birlik" sloganları attı.

Protestoda, göstericiler "Değişim hükümeti mi? Berlusconi gibi af çıkarıyorlar! Vergilerini dürüstçe ödeyenlere hakaret", "(AB ile ilişkilere atıfla) Kirli bağımsız devlet idolünü kovun", "Conte hükümeti mi? O arttırılmış gerçeklikte yaşıyor" yazılı pankartlar açtı.

Mitingde konuşan PD'nin lideri Maurizio Martina, "Her zamanki gibi halkımız bizi şaşırtıyor. Acı çekiyor ve mücadele ediyor, harekete geçiyor ve katılıyor. Bu meydan İtalya için. Bu meydan, demokratik uyanış için. Bu meydan, geleceğin meydanı." ifadelerini kullandı.

Vergi kaçakçılarına yönelik çıkacak affı hatırlatan Martina, gençlerin ise borç içinde olduğunu söyledi.

Yeni hazırlanan bütçenin “halkın bütçesinden çok halkın dolandırılması” olduğunu kaydeden Martina, bütçeyle fakirliğin değil ortak aklın ortadan kaldırıldığını belirtti. Martina, hükümeti “geleceği çalmakla” suçladı.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin hazırladığı meşru müdafaa ve bireysel silahlanmaya ilişkin kararnameye de değinen Martina, "Salvini’nin 'güvensizlik' kararnamesine karşı mücadele vereceğiz. Burası Teksas değil, bireysel silahlanma kolay olmamalı. Daha çok silah, daha çok şiddet anlamına gelir. Korumayı sağlaması gereken devlettir." diye konuştu.

İtalya ve Avrupa’nın "tek bir kaderi ve geleceği" olduğunu vurgulayan Martina, İtalya’nın Avrupa anlayışının dışında yer alamayacağını ve bu hususta mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

"Beceriksizler ekonomiyi riske atıyor"

PD’nin eski lideri Matteo Renzi de sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru olan bu hükümete karşı durmaktır. Bu beceriksizler ekonomiyi riske atıyor. Seçmenleriyle dalga geçiyorlar çünkü vaatlerini asla gerçekleştiremeyecekler. Farklı düşünen diğer vatandaşları ise aşağılıyorlar. Korkmadan tepki göstermeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Hükümeti "faşist" diye niteleyen Renzi, "üreten İtalya’ya diz çöktürenlere" ve af çıkaran hükümete karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

İtalya Eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda da meydanda PD'li olmayan kişilerin de "popülist" hükümete karşı gelmek adına bulunduğunu vurgulayarak, bunun iyi bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA