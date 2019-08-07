Dünya
İtalya'da heyelan: 200 kişi tahliye edildi
07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:33 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yaşanan heyelanın ardından 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.
Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nün yukarısında yer alan Casargo kasabasında şiddetli yağışın etkisiyle heyelan meydana geldi.
Bölgenin itfaiye departmanı, 200 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Heyelanda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Independent
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