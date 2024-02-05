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Dünya
Telegraph, Independent 05.02.2024 07:46

İtalya'da filmleri aratmayan soygun

İtalya'nın Sardinya adası, çarşamba günü filmleri andıran bir soyguna sahne oldu. Otoyolu çöp kamyonuyla kapatan saldırganlar 4 milyon euro çaldı.

İtalya'da filmleri aratmayan soygun

Askeri üniformalara bürünmüş çete üyeleri, Sassari kasabası yakınlarında çöp kamyonuyla barikat kurarak, bölgedeki postanelere para dağıtmak üzere yola çıkan zırhlı araç konvoyunu durdurdu. 

Sabah 8 sularında meydana gelen soygunda önce konvoya ateş açarak güvenlik görevlilerinden birini bacağından vurdular, sonrasında da taşlama makineleriyle zırhlı araçları yararak paraları aldılar.

Kalaşnikoflu saldırganlar, emekli maaşlarından oluşan 4 milyon euroyu ele geçirdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Ekibin taktiğini, İtalya'nın güneyindeki Cerignola kasabasında faaliyet gösteren ve pek çok yüksek profilli benzer soygunlara imza atan çeteninkilere benzeten de oldu, Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) adlı film serisindekilere de.

 Olayla ilgili soruşturma ve insan avı başlatan polis, yol kenarında patlayıcılarla dolu bir çanta saptadı. İki tane de kaçış otomobili terk edilmiş halde bulundu.

Şoförlerden biri, ekibin çok iyi organize olduğunu yerel La Nuova Sardegna gazetesine anlatırken "Konuşmadan birbirleriyle anlaşıyorlardı" dedi.

Sardinya'da otoyol soygunları gittikçe yaygınlaşıyor. Son on yılda ondan fazla benzer olay yaşandı.

Özel güvenlik görevlilerini temsil eden konfederasyonun başkanı Lorenzo Tramaglino, işlerinin gitgide daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Ülkedeki 60 bin özel güvenlikçinin ne yeterince korunduğunu ne de bu riski almalarına yetecek parayı kazandığını söyledi.  

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