İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.