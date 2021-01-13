Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 774 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 319 bin 36'ya ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 564 bin 774, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579 oldu.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 507 artarak 80 bin 326'ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 532 artışla 1 milyon 673 bin 936'ya ulaştı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son verilere göre aşılananların sayısı 800 bin 730 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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