İtalya'da 4 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1064'lük düşüşle 19 bin 573'e geriledi.

Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 833'e ulaştı. Son 24 saatte 122 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı bugün 1159'luk artışla 184 bin 585’e çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 18 artarak 34 bin 675'e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 115'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 53 bin 827 test yapıldı.