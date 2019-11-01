Dünya

İtalya'da burka ve peçe yasağına yapılan itiraz reddedildi

01 Kasım 2019 Cuma 03:43 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 03:46

İtalya'da burka ve peçe yasağına itiraz kabul edilmedi. Milano Temyiz Mahkemesi, kamusal alanda burka ve peçe yasağına yapılan itirazı reddetti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]