İtalya'da burka ve peçe yasağına yapılan itiraz reddedildi01 Kasım 2019 Cuma 03:43 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 03:46
İtalya'da burka ve peçe yasağına itiraz kabul edilmedi. Milano Temyiz Mahkemesi, kamusal alanda burka ve peçe yasağına yapılan itirazı reddetti.
İtaya'da Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin 2016'nın başında uygulamaya koyduğu, ilk derece mahkemenin onayladığı, kamusal alanlarda maske, burka ve peçe yasağıyle ilgili itiraz, Milano Temyiz Mahkemesinde görüldü. Mahkeme itirazı reddetti.
2016'da uygulamaya giren bu idari karara yönelik göçmen derneklerinden Müslüman topluluklara kadar farklı kesimlerden yapılan itiraz başvurusunu değerlendiren ilk derece mahkemesi, 2017'de itirazları reddetmiş, konu Milano Temyiz Mahkemesine taşınmıştı.
Milano Temyiz Mahkemesinin de itirazları geri çevirmesinin ardından, konunun Yargıtaya taşınması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber